Реши кроссворд. Ответами будут проверочные слова к данным в заданиях словам с орф??граммами. Укажи ключевое слово. 1. Изморо..ь 2. З..мельный 3. Уло.. 4. Сдви.. 5. Зак..ляться 1 2 3 4 5 1 Севрюга (рыба) 2 Зимушка 3 Сирокк...
Русский язык
Реши кроссворд. Ответами будут проверочные слова к данным в заданиях словам с орф??граммами. Укажи ключевое слово. 1. Изморо..ь 2. З..мельный 3. Уло.. 4. Сдви.. 5. Зак..ляться 1 2 3 4 5 1 Севрюга (рыба) 2 Зимушка 3 Сирокко (ветер)
Ответ(ы) на вопрос:
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1.з 2.е 3.в 4.г 5.а вот правильний ответ
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