Выделить приставки. наклонился прижал пружинку пальчиком.развилась валик сильно завертелся молоточки застучали колокольчики заиграли и пружинка лопнула..все умолкло валик остановился молоточки попадали колокольчики свернулись н...
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Выделить приставки. наклонился прижал пружинку пальчиком.развилась валик сильно завертелся молоточки застучали колокольчики заиграли и пружинка лопнула..все умолкло валик остановился молоточки попадали колокольчики свернулись на сторону солнышко повисло домики изломались
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НАклонился, ПРИжал,РАЗвилась,ЗАвертелся, ЗАстучали,ЗАиграли
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