Решить задачу уровнением 5 класс в корзине было несколько яблок, После того как в нее положили еще 15 яблок в ней стало 42 яблока сколько яблок было в корзине?

Математика

Решить задачу уровнением 5 класс в корзине было несколько яблок, После того как в нее положили еще 15 яблок в ней стало 42 яблока сколько яблок было в корзине?

Автор: Гость