Решить задачу уровнением 5 класс в корзине было несколько яблок, После того как в нее положили еще 15 яблок в ней стало 42 яблока сколько яблок было в корзине?

Математика
Решить задачу уровнением 5 класс в корзине было несколько яблок, После того как в нее положили еще 15 яблок в ней стало 42 яблока сколько яблок было в корзине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42-15=27                                                                                                             Ответ:27 яблок было в корзине
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