Сколько людей страдает от вредной пищи. Ребята срочно надо

Гость: Гость:

Очень много людей страдает от вредной пиши, как дети, так и взрослые люди. Уже сейчас видно как много взрослых и даже детей много с ожирением. В этом во всем виновата не только вредная еда, как фастфуды и т.д., но и сидячий образ жизни. Мы перестали выходить на улицы, гулять во дворах, а только сидим в интернете и играем в игры.