Сколько людей страдает от вредной пищи. Ребята срочно надо
Обществознание
Сколько людей страдает от вредной пищи. Ребята срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень много людей страдает от вредной пиши, как дети, так и взрослые люди. Уже сейчас видно как много взрослых и даже детей много с ожирением. В этом во всем виновата не только вредная еда, как фастфуды и т.д., но и сидячий образ жизни. Мы перестали выходить на улицы, гулять во дворах, а только сидим в интернете и играем в игры.
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