Сколько людей страдает от вредной пищи. Ребята срочно надо

Обществознание
Сколько людей страдает от вредной пищи. Ребята срочно надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень много людей страдает от вредной пиши, как дети, так и взрослые люди. Уже сейчас видно как много взрослых и даже детей много с ожирением. В этом во всем виновата не только вредная еда, как фастфуды и т.д., но и сидячий образ жизни. Мы перестали выходить на улицы, гулять во дворах, а только сидим в интернете и играем в игры. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу уровнением 5 класс в корзине было несколько яблок, После того как в нее положили еще 15 яблок в ней стало 42 яблока сколько яблок был...
Ответить
География
Как изменяется роль отдельных видов топлива
Ответить
Математика
7 задание, подскажите пожалуйста
Ответить
Математика
Запишите в виде равенства:В первый сосуд налили m л жидкости,во второй-на 7л меньше чем в первый,а в третий сосуд-на 10 л больше,чем во второй.В тр...
Ответить
Физика
Определите молярную массу H2SIO3
Ответить