Прошу помогите. в предложении : "Всем здорово понравилось. " Замените разговорно?? слово ЗДОРОВО в предложении стилистически нейтральным синонимом. Напишите это слово.
Русский язык
Прошу помогите. в предложении : "Всем здорово понравилось. " Замените разговорно?? слово ЗДОРОВО в предложении стилистически нейтральным синонимом. Напишите это слово.
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Гость:
Очень....................................
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