Прошу помогите. в предложении : "Всем здорово понравилось. " Замените разговорно?? слово ЗДОРОВО в предложении стилистически нейтральным синонимом. Напишите это слово.

Русский язык

Прошу помогите. в предложении : "Всем здорово понравилось. " Замените разговорно?? слово ЗДОРОВО в предложении стилистически нейтральным синонимом. Напишите это слово.

Автор: Гость