Обьяснение слов экологическая обстановка

Биология
Обьяснение слов экологическая обстановка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экологическая обстановка -общее состояние природы с точки зрения условий  проживания людей животных и растений а также совокупность факторов и условий, влияющих на человека, окружающую среду , в том числе, в чрезвычайной ситуации. 
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