Обьяснение слов экологическая обстановка
Биология
Обьяснение слов экологическая обстановка
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Экологическая обстановка -общее состояние природы с точки зрения условий проживания людей животных и растений а также совокупность факторов и условий, влияющих на человека, окружающую среду , в том числе, в чрезвычайной ситуации.
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