Этикет эпохи Возраждения Помогите срочно надо
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Этикет эпохи Возраждения Помогите срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только этокет могу сказать Правильно сидеть за столом не чавкать не говорить за столом не класть ногу наногу ну и всё наверно можешь переделать как нибудь
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