Спиши предложения в правильной последовательности, чтобы получился связный текс??. Они забираются в густые заросли и начинают петь. Его волшебные звуки заполняют всю окрестность. Во всём мире не услышишь песнн красивее соловьин...
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Спиши предложения в правильной последовательности, чтобы получился связный текс??. Они забираются в густые заросли и начинают петь. Его волшебные звуки заполняют всю окрестность. Во всём мире не услышишь песнн красивее соловьиных! Петь соловьи начинают через три после прилёта. Поёт соловей всю ночь от вечерней до утренней зари.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петь соловьи начинают через три (наверное часа) после прилёта. Они забираются в густые заросли и начинают петь. Его волшебные звуки заполняют всю окрестность. Поёт соловей всю ночь от вечерней до утренней зари. Во всём мире не услышишь песни красивее соловьиных!
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