Помогите пожалуйста!Ответьте на вопросы по биологии 1) Как осуществляется поступление воды и питательных веществ в растениях не имеющих корней

Биология

Помогите пожалуйста!Ответьте на вопросы по биологии 1) Как осуществляется поступление воды и питательных веществ в растениях не имеющих корней

Автор: Гость