Упростить выражение 8(2x+5)+4(6+7x) при x=3
Математика
Упростить выражение 8(2x+5)+4(6+7x) при x=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(2x+5)+4(6+7x) при x=3 16х+40+24+28х=44х+64=(44×3)+64= 132+64=196
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