Перечислите правила поведения когда ты потерялся в лесу ?

Гость: Гость:

Когда ты понял, что потерялся в лесу и не можешь найти дорогу назад, нужно сохранять спокойствие и не паниковать, чтобы не наделать ошибок и не заблудиться еще больше. Если вы были в лесу не одни, и рядом с вами были друзья, что разбили лагерь где-то поблизости, то можно попробовать позвать на помощь. Если же в лес вы пошли один и предупредили об этом родителей/близких/знакомых, то как только вы заблудились и поняли это - надо оставаться на этом же месте и ждать помощи. Вас будут искать и если вы постоянно будете менять свое месторасположение - это только затруднит поиски. Если вы умеете разводить костер - разведите его, когда стемнеет, вас найдут. Если где-то вы слышите шум машин или поездов - идите на звук, вы выйдете к дороге или трассе, потом сможете вернуться домой. Главное сохранять спокойствие и здравый смысл и тогда вас точно найдут.