Рассказ Как я встречаю гостей 8-10 предложений на казахском заранее спасибо
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Рассказ Как я встречаю гостей 8-10 предложений на казахском заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казактар-ен конакжайлы ел. Мен де оте конакжайлымын. Уйиме конактар келсе, ен бириншиде, мен оларды торге отыргызамын. Сосын шайды куйып, дастаркан жайамын. Олармен сойлесемин. Конилин котеремин. Сосын тамак беремин. Олар кеткен кезинде,мен оларды кошеге дейин шыгарамын. P.S. Нету казахской клавиатуры, надеюсь разберетесь
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