Рассказ Как я встречаю гостей 8-10 предложений на казахском заранее спасибо

Қазақ тiлi
Рассказ Как я встречаю гостей 8-10 предложений на казахском заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казактар-ен конакжайлы ел. Мен де оте конакжайлымын. Уйиме конактар келсе, ен бириншиде, мен оларды торге отыргызамын. Сосын шайды куйып, дастаркан жайамын. Олармен сойлесемин. Конилин котеремин. Сосын тамак беремин. Олар кеткен кезинде,мен оларды кошеге дейин шыгарамын. P.S. Нету казахской клавиатуры, надеюсь разберетесь
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