Рассказ лимон нужно разделить на три части
Литература
Рассказ лимон нужно разделить на три части
Ответ(ы):
Гость:
Со слов :"В одном совхозе было....." до слов"и в один миг тот хватил его за указательный палец...."Название "новый питомец"Часть вторая Со слов "Но, главное, при этом поднял в доме..." до концаНазвание "Как лимон привыкнул к новому дому"
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