Рассказ лимон нужно разделить на три части

Гость: Гость:

Со слов :"В одном совхозе было....." до слов"и в один миг тот хватил его за указательный палец...."Название "новый питомец"Часть вторая Со слов "Но, главное, при этом поднял в доме..." до концаНазвание "Как лимон привыкнул к новому дому"