Рассказ на казахском Менің туған күнем
Қазақ тiлi
Рассказ на казахском Менің туған күнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
менің туған күнім қандай əсем! Қандай тамаша! Айнала биік таулар, жасыл жазықтар,əдемі қызғалдақтар, сарқырап аққан бұлақ суы. Табиғаттың əсемдігіне қараптаңғаласың
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