Рассказ на казахском Менің туған күнем

Қазақ тiлi
Рассказ на казахском Менің туған күнем
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Автор: Гость
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Гость:
 менің туған күнім қандай əсем! Қандай тамаша! Айнала биік таулар, жасыл жазықтар,əдемі қызғалдақтар, сарқырап аққан бұлақ суы. Табиғаттың əсемдігіне қараптаңғаласың
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