Сочинение на тему "Слава науки"

Гость: Гость:

Наука — это сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. Такую трактовку данного понятия предоставляют нам многие источники. Нельзя с ней не согласиться, однако эта точка зрения раскрывает нам данное понятие в узком смысле. Наука в широком смысле включает в себя все условия и компоненты соответствующей деятельности, такие как разделение и кооперацию научного труда, методы научно-исследовательской работы, систему научной информации а так же всю сумму накопленных ранее знаний. В странах древних цивилизаций, с появлением и развитием письменности, накапливались и осмысливались знания о различных предметах, формах и явлениях, окружающих человека и сопровождающих его в течении жизни. Растения, животные, материалы для производства, даже сам человек и общество являлись объектами изучения и «пищей» для размышления научных деятелей древности. Изначально, когда не было чёткого разграничения философии и науки, все знания приписывались к философским размышлениям, рассматривались наиболее общо и развивались не интенсивно, однако с выделением из философии естественных наук, таких как химия, физика, астрономия, биология научное развитие не только сделало первый самостоятельный шаг, но и ускорилось. Из века в век накопленные знания передавались и приумножались. В эпоху Великих Географических Открытий наука сделала большой скачок в своём развитии, придав важное, если не первостепенное, значение научной деятельности, направленной на практическое применение. Эта эпоха перевернула представление европейцев о мире, сформировала видение географии нашей планеты. Благодаря возникшим потребностям быстрыми темпами развивалось кораблестроение, инженерная и научная мысль, астрономия и навигация, техника и промышленность. За короткий исторический отрезок времени образовались мощнейшие колониальные империи — португальская, испанская, британская, голландская, а христианская религия распространилась на все континенты. Следующий огромный шаг в развитии науки был сделан в двадцатом веке, когда началось бурное изучение микро-, макро- и мегамира. В это время были сделаны важнейшие открытия в области медицины, инженерии, строительства, машиностроения и многих других отраслей науки.Для нас, обывателей, наукой являются непосредственно плоды научной деятельности. Новые технологии, современные компьютеры, телефоны и многие другие приборы, которые помогают нам в быту и повседневной жизни, так естественно и так быстро вписавшиеся в нашу жизнь — всё это результат научной деятельности, направленной на улучшение условий жизни. Большинство из нас умеет пользоваться всеми этими «чудесами» научной мысли, однако немногие, весьма немногие знают как эти «чудеса» устроены, из чего состоят и по какому принципу работают. Технический и научный прогресс не знают предела. Они всё стремительнее набирают обороты и углубляются в самую суть бытия, пытаясь понять смысл существования и разгадать секрет происхождения человечества. Нельзя сказать что это плохо, однако всё чаще и чаще научный прогресс идёт вразрез с прогрессом духовным, что приводит к нравственному развращению и моральной деградации нас с вами, простых обывателей. Как бы там ни было, наука никогда не иссякнет, а будет только дальше и дальше развиваться. Это не может не радовать, потому как только благодаря науке, наша цивилизация будет жить вечно, конечно же при условии рационального и разумного использования ресурсов и человеческого потенциала.