Рассказ на одну из тем о lt;lt;тайнах звездного неба gt;gt; lt;мечты о будущем gt; или lt; что там,в глубинах ВСЕЛЕННОЙ gt;

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Человек, глядя на звездное небо, задумывается: “Откуда все это взялось?” Размышления о Вселенной, происхождении нашей матушки Земли, её прошлом и будущем – одно из древнейших интеллектуальных развлечений человека. Какая даль и вышина! Глядишь – и бездной голубою Небес осенних глубина Как будто тает над тобою И обнимает эта даль, – Душа отдаться ей готова, И новых, светлых дум печаль Освобождает от земного. (И. Бунин) Предшествующие века оставили множество предположений о красоте всех иных миров. Этому способствовали успехи астрономии и неизмеримо возросший уровень научного знания. Человечество жило предчувствием великих открытий. И как всегда это бывало, опережал ход событий, острее и полнее всего мироощущение эпохи выразило искусство, в частности поэзия и музыка. Начало такому мирочувствованию положил М. В. Ломоносов, сказавший в своем “Вечернем размышлении о божием величестве при случае великого северного сияния”: “Открылась бездна звезд полна; Звездам числа нет, бездне дна нет”. Изучая различные области космического пространства, люди пытаются найти ответы на такие принципиальные вопросы, как строение и эволюция Земли, Солнечной системы и вообще Вселенной, происхождение и пути развития жизни. Исследование Вселенной - это научное познание законов космоса, но и сама система познания тоже строится на научных основах. Удивительно ярок образ ночного неба. Весь космический небосвод будоражит воображение людей. Природа, указывал Гёте, есть книга, содержащая в себе великие и поразительные откровения, но листы этой книги разбросаны по Юпитеру, Урану и другим планетам и звездам. Вселенная вызывает у человека тревогу и восхищение, для ученого – она тайна, а для поэта – вдохновение. Слово “космос” по гречески означает “все на свете”. Человека всегда поражал и изумлял беспредельный мир небесных светил, рассеянных повсюду вокруг нас. Он всегда стремился представить в своем сознании грандиозность Вселенной, почувствовать биение её пульса, понять эволюцию и развитие миров, из которых она состоит. Звездное небо - это совершенно неповторимые переживания, глубокое эстетическое наслаждение. Тот, кто впервые по настоящему увидит звездное небо, непременно захочет поделиться своей радостью с другими. И тогда мы начнем понимать язык звезд, который хорошо знали наши предки. Большинство из нас не станет астрономами, но все останемся людьми, людьми не просто плененными красотой звездного неба, но и знающими достаточно много о том, что находится там, за этой почти черной синевой, людьми думающими, мыслящими. Надо с детства учиться на звезды смотреть, Поднеся к подбородку ладонь, И когда-нибудь сможет тебя обогреть Их неверный холодный огонь. И когда-нибудь ночью у тихой воды, Где двоятся ночные огни, Ты себя вдруг почувствуешь сыном звезды, Ведь Земля наша – Звездам сродни!