Рассказ о первой учительнице
Окружающий мир
Рассказ о первой учительнице
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Гость:
Когда я первый раз пришёл в школу, в первый класс, меня встретила моя первая учительница – Екатерина Георгиевна Романова. Это первая учительница, которая ввела нас, первоклашек, во взрослую жизнь. Екатерина Георгиевна добрая и справедливая. На уроках она всё понятно объяснит, если что-то не получается, она всегда поможет и подскажет, успокоит. Благодаря нашей учительнице мы научились рассуждать, отстаивать своё мнение, писать сочинения, решать трудные задачки примеры.
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