Рассказ о первой учительнице

Гость: Гость:

Когда я первый раз пришёл в школу, в первый класс, меня встретила моя первая учительница – Екатерина Георгиевна Романова. Это первая учительница, которая ввела нас, первоклашек, во взрослую жизнь. Екатерина Георгиевна добрая и справедливая. На уроках она всё понятно объяснит, если что-то не получается, она всегда поможет и подскажет, успокоит. Благодаря нашей учительнице мы научились рассуждать, отстаивать своё мнение, писать сочинения, решать трудные задачки примеры.