Рассказ о зимуущей птице например о грачах о скварцах

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Описание зимы Пришла зима. Ударили морозы. Замёрзли озера и реки. Хлопья снега быстро засыпали кусты и сучья деревьев. Метель замела крыши домов, землю, скамейки в саду. Куда ни глянь, всё устлано белым необъятным ковром. Всюду большие сугробы. Но на этом лютая зима не успокаивается. Бушуя и неистовствуя, она снова и снова насылает свирепую вьюгу, словно задумав всё живое на земле уничтожить. И обращает свой искаженный бешенством взор на птиц. Видать, надоели они ей весёлым щебетом, неутомимым гомоном. Дунула злая старуха-зима пронизывающим холодом, вымещая свой гнев на беззащитных птичках. Некуда несчастным спрятаться. Собрались они в невеселые стайки, пытаясь противостоять стихии сообща. Ох, как им тяжело в такой период! Всё труднее и труднее найти корм. Целый день они прыгают то тут, то там в поисках пищи. Ищут, где бы укрыться от жестокого ледяного ветра. Перелетают с ветки на ветку, чтобы хоть как-то согреться. И какое счастье для бедных птичек, если они находят кормушки с пищей! Заботясь о пернатых, мы развесили их на каждом окне нашего дома. Вот прилетела синица. Она осмотрела приготовленный корм, быстро схватила хлебную крошку и улетела. Через минуту опять прилетела, схватила крошку. Потом прилетела уже с подружками. Птички ловко клюют крошки и семена. Мы наблюдаем за ними и радуемся, что помогаем бедняжкам пережить лютые морозы. Зимующие птицы Отсутствие корма гораздо страшнее для птиц, чем лютые морозы, ведь у них есть пушистые перья. Не зря есть пословица: «Кто сыт, тому и холод не страшен». Еда восполняет энергию, которая активно расходуется на терморегуляцию организма. На зиму у нас остаются воробьи, голуби, вороны, сороки, синицы, галки и другие птицы. Серенького бойкого воробья мы все хорошо знаем и всегда видим его на улицах. Голуби — посланники любви и мира — одни из самых распространённых птиц в городах и посёлках. Галка больше воробья, она чёрного цвета. Ворона серая, она больше галки. У сороки белые бока и длинный хвост. Пернатые — наши друзья, поэтому их нельзя бросать в беде. Зимой они слабы и беспомощны перед голодом и холодом, поэтому их обязательно надо подкармливать. Как подсчитали орнитологи, одна кормушка может спасти от голодной смерти до пятидесяти синиц за зиму. «Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной», — гласит народная мудрость. Настанет лето, и птицы помогут спасти наши сады и поля от нежеланных насекомых. Кормушка для птицКак помочь птицам зимой Кормушки В конце осени директор нашей школы собрала учеников, чтобы обсудить подготовку к зиме. Она рассказала, что в зимний период птицы нуждаются в нашей помощи. Они не могут обратиться к нам с просьбой сами. Но ведь мы, люди, разумные существа, поэтому должны сами догадаться, как трудно зимой братьям нашим меньшим. По итогам собрания было решено ближайшие уроки труда посвятить изготовлению кормушек для птиц. Как оказалось, делать кормушки даже проще, чем скворечники, которые мы выпиливали в прошлом году. Ученики нашего класса в течение двух уроков изготовили восемнадцать кормушек. На следующий день мы с ребятами повесили их в садах и парках нашего района. Насыпали туда хлебные крошки, крупы, семечки, семена, положили мелко нарезанные кусочки сала. Рады пернатые угощению! Каждый день они прилетают к кормушкам. Клюют корм и дружно щебечут, как бы благодаря нас за своё спасение. Берегите птиц Птицы очень быстро привыкают к регулярным кормёжкам. Мы договорились с ребятами, что будем ежедневно подсыпать в наши кормушки свежий корм. Ведь будет очень обидно, если они прилетят в «столовую», а угощения нет. Зима свирепствует. Часто воет вьюга, метёт снег. Но даже в непогоду мы находим дорогу к кормушкам. Ведь нас там ждут! Судьба многих пернатых во многом зависит от доброты, щедрости и милосердия человека. Берегите птиц! Кормите их зимой! Повесьте у своего дома кормушку и наблюдайте за пернатыми гостями.