Рассказ об созвездии вессенего неба 2 класс

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Созвездия > Созвездия весеннего неба Созвездия весеннего небаВесна начинается с весеннего равноденствия, которое происходит 20 марта в Северном полушарии. Это изменение предвещает подъем весенних созвездий и, к сожалению, мы должны попрощаться с яркими звездами зимы, в том числе удивительным созвездием Ориона.