Рассказ об созвездии вессенего неба 2 класс

Окружающий мир
Рассказ об созвездии вессенего неба 2 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Созвездия > Созвездия весеннего неба Созвездия весеннего небаВесна начинается с весеннего равноденствия, которое происходит 20 марта в Северном полушарии. Это изменение предвещает подъем весенних созвездий и, к сожалению, мы должны попрощаться с яркими звездами зимы, в том числе удивительным созвездием Ориона.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти значение выражение 5^2х, если 5^х=0.1
Ответить
Математика
Как из 4 квадратов сделать 2 разных прямоугольника
Ответить
Информатика
Массив содержит четное количество элементов. напишите программу которая сортиру??т первую половину массива по возрастанию а вторую по убыванию. Каж...
Ответить
Русский язык
Какой частью речи является слово заметно?
Ответить
Математика
Задание 148 прошу срочно
Ответить