Рассказ от 1-го лица "Я Египетский крестьянин".
История
Рассказ от 1-го лица "Я Египетский крестьянин".
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Гость:
И вот снова наступило утро. С восходом солнца, когда завершилась битва Кота и Змея, и бог солнца Амон-Ра, как всегда, победил бога тьмы Апопа, вся семья уже на ногах. По нашим обычаям глава семьи проснулся раньше других домочадцев и позавтракал один, сразу после умывания. Завтрак его был, как всегда, прост: ячменные лепёшки из «ита» и ячменное пиво. В хорошие, урожайные годы на завтрак бывают ещё пшеничные лепёшки из «сута» и мясо. Но до сбора урожая ещё далеко. Поэтому и мясо на нашем столе бывает редко, его не на что выменять. Одежда крестьянина проста: короткая набедренная льняная повязка «схенти» с поясом и плетённые из тростникового папируса сандалии. Ещё он обязательно носит свои защитные амулеты из бронзы и керамики. Сегодня, после завтрака, он отправился к уличному цирюльнику, чтобы тот гладко выбрил ему голову. После этого он наденет короткий чёрный парик изо льна и отправится на работу. Перед разливом Нила мужчинам приходится много работать: приводить в порядок дамбы, укреплять посадкой деревьев и кустарников дороги, очищать и углублять каналы. Все это делается для того, чтобы, живительные воды Нила не превратили поля в болота. Когда же в сентябре начнётся паводок, он вместе с остальными мужчинами будет следить за наполнением квадратных бассейнов водой. И только через два месяца, к октябрю, воду начнут медленно спускать по специальным спускным каналам, следя за тем, чтобы плодородный ил оставался на полях. Тогда земля станет мягкой и жирной. А после этого начнутся посевные работы. Сеять хлебное зерно - это тяжёлая работа, потому ею занимаются только мужчины. Во время сева жнецы работают под звуки флейты: ведь под ритм музыки жнецам легче выполнять свою тяжёлую работу. Женская работа начнётся позднее – во время веяния. Я буду работать на гумне, очищая зерно с помощью продолговатых лопаток – веялок от мякины. Но это будет потом. Пока же я осталась в доме из тростника, обмазанного илом с тростниковой циновкой вместо крыши и двери (деревянные двери могут позволить себе только очень богатые люди в нашем царстве) . Я умылась, расчесала свои волосы и сделала причёску «конский хвост» . Я не знатная дама, поэтому парика у меня нет. Как всегда, я почернила брови специальным порошком кохоль и обвела черным порошком глаза, чтобы боги Хорус и Ра защитили меня от болезней. Я подкрасила веки зелёным порошком из сернистого свинца, чтобы защитить глаза от солнца. Одежда моя тоже очень проста: плотно облегающая фигуру рубашка - сарафан «калазирис» из грубой ткани, с разрезами по бокам, чтобы было удобнее выполнять работу по дому. Не забыла я надеть и свои простые украшения из керамики. После этого я позавт- ракала фруктами и чистой водой. Дети поели отдельно. Им не нужно причёсываться – у них, как и всех египетских детей – бритые головы с небольшими прядями - «локонами юности» (у девочек на темени, у мальчиков – по бокам головы) . Я усадила их на циновки, лежащие на земляном полу, и покормила латуком и сердцевиной сахарного тростника.
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