1. Изменения листьев растений,обитающих во влажных местах.Примеры. 2. Изменения листьев растений,обитающих в засушливых местах.Примеры. 3. Изменения листьев теневыносливых растений. 4. Изменения листьев светолюбивых растений...
Биология
1. Изменения листьев растений,обитающих во влажных местах.Примеры. 2. Изменения листьев растений,обитающих в засушливых местах.Примеры. 3. Изменения листьев теневыносливых растений. 4. Изменения листьев светолюбивых растений. 5. Видоизменения листьев.Примеры. 6 КЛАСС!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Папоротнткам для размножения необходима вода. 2) В губчатой ткани растений собирается вода.
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