Рассказ Петя мечтает. Б.Заходер. дай совет Пете

Литература
Рассказ Петя мечтает. Б.Заходер. дай совет Пете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя. хватит. мечтать.
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