Рассказ рассуждение почему лес называют сообществом Окружающий мир 2 класс

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Рассказ рассуждение почему лес называют сообществом Окружающий мир 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомучто в лесу много живых организмов , там животные , птицы насекомые. В лесу много природы грибы , травы разные мхи...Эта вся живность живет в большом природном сообществе
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