Расскажите о правописании н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных

Русский язык
Расскажите о правописании н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-нн-  пишутся:      1.  В  суффиксах  полных  страдательных  причастий,  образованных  от    глаголов  несов.  вида   и  употреблённых  с  зависимыми  словами:                      жаренный  на  масле  картофель,  метко  брошенный  камень,                    недавно  крашенный  забор,  вязанная  крючком  кофта.     2.  В  суффиксах  полных  страдательных  причастий  прошедшего    времени  и  прилагательных,  образованных  от  глаголов  сов.  вида  без    приставок  и  с  приставками  (кроме  не-):     
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