Расскажите о правописании н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных

Гость: Гость:

-нн- пишутся: 1. В суффиксах полных страдательных причастий, образованных от глаголов несов. вида и употреблённых с зависимыми словами: жаренный на масле картофель, метко брошенный камень, недавно крашенный забор, вязанная крючком кофта. 2. В суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов сов. вида без приставок и с приставками (кроме не-):