даю 50 баллов прямолинейно или криволинейность движутся относительно земли следу??йщи
Физика
даю 50 баллов прямолинейно или криволинейность движутся относительно земли следу??йщи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямолинейно это когда прямо а криволинейно это когда криво
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