В понедельник Саша поймал 5 покемонов, во вторник на 4 больше. В течение недели Саша каждый лень ловил по 4 покемона. Сколько всего покемонов поймал Саша за неделю? (Такая задача реально есть.)

Математика
В понедельник Саша поймал 5 покемонов, во вторник на 4 больше. В течение недели Саша каждый лень ловил по 4 покемона. Сколько всего покемонов поймал Саша за неделю? (Такая задача реально есть.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понедельник=5 Вторник= 5*4=20 Среда,Четверг,Пятница,Суббота и Воскресенье=4 (5*4) Складываем: 5+20+20=45?
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