В понедельник Саша поймал 5 покемонов, во вторник на 4 больше. В течение недели Саша каждый лень ловил по 4 покемона. Сколько всего покемонов поймал Саша за неделю? (Такая задача реально есть.)

Математика

В понедельник Саша поймал 5 покемонов, во вторник на 4 больше. В течение недели Саша каждый лень ловил по 4 покемона. Сколько всего покемонов поймал Саша за неделю? (Такая задача реально есть.)

Автор: Гость