В словах рис и рисунок представлено два разных омонимичных корня: рис и рис. Сколь??о разных корней представлено в словах водовоз и возводить?А)два: вод и воз Б) три: вод, воз и воз В) три:вод, вод и воз Г)три: вод, воз и возво...

Русский язык
В словах рис и рисунок представлено два разных омонимичных корня: рис и рис. Сколь??о разных корней представлено в словах водовоз и возводить?А)два: вод и воз Б) три: вод, воз и воз В) три:вод, вод и воз Г)три: вод, воз и возвод Д)четыре: вод, вод, воз и воз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ д так как водовоз от слова вода и возить
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