Рассмотри птицу на рисунке. чем Она питается? Какие особенности строения птицы по??волили тебе сделать этот вывод? Запиши ответ
Обществознание
Рассмотри птицу на рисунке. чем Она питается? Какие особенности строения птицы по??волили тебе сделать этот вывод? Запиши ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя по рисунку -это жиравль , на сколько я знаю журавли питаются рыбой ,её строение - горло ,надклювье ,подклювье, грудь, крыло , бок ,брюхо .клоака ,нижние кроющее хвоста .,затылок ,темя,ноздри ,ушная область,
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