Рассмотри птицу на рисунке. чем Она питается? Какие особенности строения птицы по??волили тебе сделать этот вывод? Запиши ответ

Гость: Гость:

Судя по рисунку -это жиравль , на сколько я знаю журавли питаются рыбой ,её строение - горло ,надклювье ,подклювье, грудь, крыло , бок ,брюхо .клоака ,нижние кроющее хвоста .,затылок ,темя,ноздри ,ушная область,