Рассмотри рисунок. Что на них изображено? Запиши. Найди лишнее слово. Обьясни.

Русский язык
Рассмотри рисунок. Что на них изображено? Запиши. Найди лишнее слово. Обьясни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 строчке лишней заяц так так он не хищник Во 2 строчке лишний квадрат так как у него 4 угла а у круга и юлы нет углов
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