Пж напишите сочинение по тексту говорун гришка

Гость: Гость:

Ну может так. Победа духа и мечты. Когда мальчику было 6 лет, задали ему написать сочинение о том, что он хочет, когда вырастет. Монти долго мучился и потратил много часов на описание своей мечты. Он хотел стать владельцем ранчо. Он исписал десять страниц, описывая в самых мельчайших деталях ранчо площадью 400 акров, и нарисовал план расположения всех строений, конюшен и дорог. Он даже сделал очень подробный план дома, который он построит площадью 8000 квадратных футов. На следующий день Монти отдал свое сочинение учителю.Три дня спустя его учитель вернул работу, поставив жирную красную двойку, написав: «Останься после урока». После занятий мальчик с мечтой подошел к учителю и спросил, почему он получил двойку за свое сочинение. На что учитель сказал: «Потому что такая мечта неосуществима для такого мальчика, как ты. Тебе нужно много, очень много денег, чтобы приобрести такое ранчо. А деньги есть у тебя? Нет. Ты же из очень бедной семьи. Нет никакой возможности для тебя осуществить твою мечту. Она неосуществима. Вот что я тебе скажу. Ступай домой и напиши другое сочинение, в котором ты опишешь другую, более реалистичную мечту, и возможно я поставлю тебе другую оценку».Мальчик вернулся домой и попросил совета у своего отца. И вот, что он услышал: «Сынок, боюсь, тут я тебе не помощник. Я думаю, что это должно быть только твое решение, и у меня есть ощущение, что это будет действительно важное для тебя решение». Монти обдумывал слова отца целую неделю. Наконец, он вернул учителю все то же сочинение и сказал: «Вы можете оставить себе двойку, а я оставляю себе свою мечту».Прошло время, Монти давно окончил школу, стал взрослым. И вот он рассказал эту историю и, повернувшись к группе слушавших его людей, произнес: «Я рассказал вам эту историю, потому что вы все сидите в моем доме, площадью 4000 квадратных футов, посреди моего ранчо площадью 200 акров. А то сочинение висит в рамке над камином».Монти продолжил: «Самая удивительная часть этой истории заключается в том, что три года назад, летом, все тот же учитель привез сюда 30 школьников, и они неделю расположились лагерем на моем ранчо. Перед отъездом он мне сказал: «Послушай Монти, об этом я могу тебе сказать сейчас. Когда я был твоим учителем, я был своего рода вором мечтаний. Мне сейчас очень жаль, что тогда я украл множество детских мечтаний. Но я очень рад, что ты нашел в себе смелость отстоять свою мечту».