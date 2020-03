Расставь слова в таком порядке, чтобы получились предложения. a) comes/ time/ very old/ when/ the farmer/ is. b) to ask people/ they/ to help/ want/ don't. c) in bed/ his sons/ still/ are. d) never/ work/ in/ the sons/ the ...

Английский язык

Расставь слова в таком порядке, чтобы получились предложения. a) comes/ time/ very old/ when/ the farmer/ is. b) to ask people/ they/ to help/ want/ don't. c) in bed/ his sons/ still/ are. d) never/ work/ in/ the sons/ the garden. e) the brothers/ at/ the fruit/ the market/ sell.

