Расставь слова в таком порядке, чтобы получились предложения. a) comes/ time/ very old/ when/ the farmer/ is. b) to ask people/ they/ to help/ want/ don't. c) in bed/ his sons/ still/ are. d) never/ work/ in/ the sons/ the ...
Английский язык
Расставь слова в таком порядке, чтобы получились предложения. a) comes/ time/ very old/ when/ the farmer/ is. b) to ask people/ they/ to help/ want/ don't. c) in bed/ his sons/ still/ are. d) never/ work/ in/ the sons/ the garden. e) the brothers/ at/ the fruit/ the market/ sell.
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