Укажи глагол совершенного вида , будущего времени . Подошёл Прибудем Расписываемся Будем петь
Русский язык
Укажи глагол совершенного вида , будущего времени . Подошёл Прибудем Расписываемся Будем петь
Ответ(ы):
Гость:
Подошел,это совершенный вид
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