Расставьте коэффициенты so2

Химия
Расставьте коэффициенты so2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коэффициенты в обоих случаях равны 1 Сера отдает 4 электрона и становится с зарядом (+4) у кислорода всегда (-2) уравнивать ничего не надо...
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Русский язык
Синтаксический разбор предложения.Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть.
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