Расставьте коэффициенты so2
Химия
Расставьте коэффициенты so2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коэффициенты в обоих случаях равны 1 Сера отдает 4 электрона и становится с зарядом (+4) у кислорода всегда (-2) уравнивать ничего не надо...
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