РАССТАВЬТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УРАВНЕНИЙ 1)CaO+SO2=CaSO3 2)K3PO4+ZnCl2=KCl+Zn3(PO4)2 3)Na+H3PO4=Na3PO4+H2
Химия
РАССТАВЬТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ УРАВНЕНИЙ 1)CaO+SO2=CaSO3 2)K3PO4+ZnCl2=KCl+Zn3(PO4)2 3)Na+H3PO4=Na3PO4+H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) CaO+SO2=CaSO3(не нужны) 2) 2K3PO4+3ZnCl2=6KCl+Zn3(PO4)2 3) 6Na+2H3PO4=2Na3PO4+3H2
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