В числительных 15, 16, 17, 18, 19 мягкий знак пишется ... и не пишется в ... Напишите что в п??опуски написать.

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В числительных 15, 16, 17, 18, 19 мягкий знак пишется ... и не пишется в ... Напишите что в п??опуски написать.

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