В числительных 15, 16, 17, 18, 19 мягкий знак пишется ... и не пишется в ... Напишите что в п??опуски написать.
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В числительных 15, 16, 17, 18, 19 мягкий знак пишется ... и не пишется в ... Напишите что в п??опуски написать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкий знак пишется в 18, 19 Мягкий знак не пишется в 15,16,17
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