Расставьте слова в правильной последовательности: 1.when 2.the 3.Romans. 4.in 5.as 6.do 7. Rome П??из, срочно!!!!!!! :,(
Английский язык
Расставьте слова в правильной последовательности: 1.when 2.the 3.Romans. 4.in 5.as 6.do 7. Rome П??из, срочно!!!!!!! :,(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When in Rome do as the Romans do.
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