Нужна запятая при выделении пожалуйста? Расставьте запятые Кать, посмотри пожал??йста остались у тебя....
Русский язык
Нужна запятая при выделении пожалуйста? Расставьте запятые Кать, посмотри пожал??йста остались у тебя....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После Кать нужна запятая так как это обращение
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