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2+2•130/54 Помогите срочно
Алгебра
2+2•130/54 Помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130*2 = 260; 260+2=262; 262/54=4,8
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