2+2•130/54 Помогите срочно

Алгебра
2+2•130/54 Помогите срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130*2 = 260; 260+2=262; 262/54=4,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напиши все трехзначные числа используя по одному разу каждую из цифр 3,6,8
Ответить
Русский язык
Как написать изложение от 3-лица 5 класс журавли А.Яшина
Ответить
Информатика
Определи, сколько дискет потребуется, чтобы разместить информацию с одной флешки объёмом 4 Гбайт?
Ответить
Геометрия
Здание обнесено забором прямоугольный формы. Найдите периметр забора.
Ответить
Немецкий язык
Задание 3b. перевести на немецкий одним словом.
Ответить