Здание обнесено забором прямоугольный формы. Найдите периметр забора.

Геометрия
Здание обнесено забором прямоугольный формы. Найдите периметр забора.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоуголника равен P=2(а+b) найдем сначала эти две стороны а= 3+9+3=15 (длина) b= 3+5+3 = 11 (ширина) Р=2(15+11)=52
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