6×6:(3+2)×856:4(с остатком

Математика
6×6:(3+2)×856:4(с остатком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*6:(3+2)*856:4= 1)3+2=5 2)6*6=36 3)36:5=7(ост1) 4)856*7=5992 5)5992:4=1498(ост1)
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