Даны водные растворы:сульфида натрия,сероводорода,хлоридаалюминия и хлора. Напишите уравнение четырех возможных реакций между этими веществами

Химия

Даны водные растворы:сульфида натрия,сероводорода,хлоридаалюминия и хлора. Напишите уравнение четырех возможных реакций между этими веществами

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