Даны водные растворы:сульфида натрия,сероводорода,хлоридаалюминия и хлора. Напишите уравнение четырех возможных реакций между этими веществами
Химия
Даны водные растворы:сульфида натрия,сероводорода,хлоридаалюминия и хлора. Напишите уравнение четырех возможных реакций между этими веществами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2S+4Cl2+4H2O=H2SO4+8HCl 2AlCl3+3Na2S+6H2O=6NaCl+2Al(OH3)↓+ 3H2S Na2S+4Cl2+4H2O=8HCl+Na2SO4 AlCl3+H2S не идет Na2S+H2S тоже бессмысленно..поэтому только 3
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