Найдите стороны четырехугольника, если его периметр равен 27 см, первая сторона ме??ьше второй на 5 см, вторая сторона на 6 см больше третьей, а четвёртая в 2 раза больше третьей.

Математика
Найдите стороны четырехугольника, если его периметр равен 27 см, первая сторона ме??ьше второй на 5 см, вторая сторона на 6 см больше третьей, а четвёртая в 2 раза больше третьей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая сторона меньше второй x1-x2=5 вторая больше третьей x2-x3=6 четвертая больше третьей x4=2(x2) сумма сторон: x1+x2+x3+x4=27 => выразим все стороны с помощью x2 (x2+5)+(x2)+(x2-6)+(x2:2)=27 3.5(x2)=28 x2=8.75 нашли чему равна вторая сторона дальше просто подставляем это в наши условия: x1-8.75=5 x1=13.75 8.75-x3=6 x3=2.75 x4=2(8.75) x4=17.5
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