Задание 3b. перевести на немецкий одним словом.

Немецкий язык
Задание 3b. перевести на немецкий одним словом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голоса-Stimmen Если я правильно поняла ето задание)))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Выскажите предположения,с чем связаны различия внутренние и по фориме в строении клеток у разных организиов
Ответить
Математика
Найдите стороны четырехугольника, если его периметр равен 27 см, первая сторона ме??ьше второй на 5 см, вторая сторона на 6 см больше третьей, а че...
Ответить
Математика
6×6:(3+2)×856:4(с остатком
Ответить
Химия
Даны водные растворы:сульфида натрия,сероводорода,хлоридаалюминия и хлора. Напишите уравнение четырех возможных реакций между этими веществами
Ответить
Русский язык
Найдите в барышне крестьянке "ямб" и "хорей" Срочно!!!!
Ответить