Задание 3b. перевести на немецкий одним словом.
Немецкий язык
Задание 3b. перевести на немецкий одним словом.
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Гость:
Голоса-Stimmen Если я правильно поняла ето задание)))))))
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