Выскажите предположения,с чем связаны различия внутренние и по фориме в строении клеток у разных организиов

Гость: Гость:

Должно быть,это связано с тем,что во-первых,они действительно разные(много клеточные,одноклеточные)разные царства,разные отделы,классы и т.п.но главное в том,что какие либо организмы они развиваются по разному.на это влияет климат внешние факторы и др.