Выскажите предположения,с чем связаны различия внутренние и по фориме в строении клеток у разных организиов
Биология
Выскажите предположения,с чем связаны различия внутренние и по фориме в строении клеток у разных организиов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должно быть,это связано с тем,что во-первых,они действительно разные(много клеточные,одноклеточные)разные царства,разные отделы,классы и т.п.но главное в том,что какие либо организмы они развиваются по разному.на это влияет климат внешние факторы и др.
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