Определи, сколько дискет потребуется, чтобы разместить информацию с одной флешки объёмом 4 Гбайт?

Информатика

Определи, сколько дискет потребуется, чтобы разместить информацию с одной флешки объёмом 4 Гбайт?

Автор: Гость