Определи, сколько дискет потребуется, чтобы разместить информацию с одной флешки объёмом 4 Гбайт?

Информатика
Определи, сколько дискет потребуется, чтобы разместить информацию с одной флешки объёмом 4 Гбайт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно на 820 дискетах. 4096мб/ 5мб ~ 820
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