Преступление и наказание как ведется расследование преступлений

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Подтверждением противоречивости характера Раскольникова являются и слова Разумихина, который знает Родиона немногим, но лучше других: “великодушен и добр” и в то же время “холоден и бесчувственен до бесчеловечия”. И сам Достоевский пишет: “.уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую”. И, как опять-таки верно подметил Карякин, “даже сны его — тоже разные, противоположные”: один сон — “предостережение от убийства”, второй — его “повторение”. Каждое слово героя “расколото” и в сущности уже заключает в себя реалы: “проклятая мечта”, “мрачный восторг”, “кровь по совести”. Скорее, эти словосочетания следовало бы разбить на два ряда слов: “проклятая, мрачный, кровь” и “мечта, восторг, совесть”. Такой порядок характерен для сознания обычного человека. Но в сложнейшей системе самосознания Раскольникова порядок нарушается, и между несовместимыми понятиями происходит борьба. Родион Раскольников постоянно ощущает борьбу, но он неправильно ее понимает, словом, поддается самообману, выдавая борьбу за противостояние правых целей неправым средствам.