Написать сочинение на тему памятники в Молодогвардейске, где стоит, с какой целью был построен, описать его. Пожалуйста очень срочно надо!!!!

Русский язык

Написать сочинение на тему памятники в Молодогвардейске, где стоит, с какой целью был построен, описать его. Пожалуйста очень срочно надо!!!!

Автор: Гость