Написать сочинение на тему памятники в Молодогвардейске, где стоит, с какой целью был построен, описать его. Пожалуйста очень срочно надо!!!!
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Написать сочинение на тему памятники в Молодогвардейске, где стоит, с какой целью был построен, описать его. Пожалуйста очень срочно надо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ я конечно знаю,но не скажу Ибо надо свои мозги иметь,или довольствоваться ткм,что есть
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