Вычислить удобным способом:-31,6+(18,7+31,6)-(18-523).
Математика
Вычислить удобным способом:-31,6+(18,7+31,6)-(18-523).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-31.6+(18.7+31.6)-(18-523) -31.6+50.3-(-505) -31.6+ 50.3+505= 523.7
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