Расстояние между двумя городами равно 780 км из одного города выехала грузовая маш??на а из другого через 3 ч навстречу ей выехала легковая машина скоросьь грузовой машины 60 км ч а скорость легковой 90 км ч сколько часов была ...
Математика
Расстояние между двумя городами равно 780 км из одного города выехала грузовая маш??на а из другого через 3 ч навстречу ей выехала легковая машина скоросьь грузовой машины 60 км ч а скорость легковой 90 км ч сколько часов была в пути легковая машина до встречи с грузовой
Ответ(ы):
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Решение: 1. 2. 3. 4. часа. Ответ: часа, была легковая машина до встречи с грузовой.
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