Расстояние между двумя городами равно 780 км из одного города выехала грузовая маш??на а из другого через 3 ч навстречу ей выехала легковая машина скоросьь грузовой машины 60 км ч а скорость легковой 90 км ч сколько часов была ...

Математика

Расстояние между двумя городами равно 780 км из одного города выехала грузовая маш??на а из другого через 3 ч навстречу ей выехала легковая машина скоросьь грузовой машины 60 км ч а скорость легковой 90 км ч сколько часов была в пути легковая машина до встречи с грузовой

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