Расстояние между двумя посёлками на карте равно 4 см а расстояние между этими посёлками на местности равно 40 км. Определите масштаб карты.

Математика
Расстояние между двумя посёлками на карте равно 4 см а расстояние между этими посёлками на местности равно 40 км. Определите масштаб карты.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1см=10км=10000м=1000000см 1:1000000- масштаб
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