Расстояние между двумя посёлками на карте равно 4 см а расстояние между этими посёлками на местности равно 40 км. Определите масштаб карты.

Математика

Расстояние между двумя посёлками на карте равно 4 см а расстояние между этими посёлками на местности равно 40 км. Определите масштаб карты.

Автор: Гость