Расстояние между двумя посёлками на карте равно 4 см а расстояние между этими посёлками на местности равно 40 км. Определите масштаб карты.
Математика
Расстояние между двумя посёлками на карте равно 4 см а расстояние между этими посёлками на местности равно 40 км. Определите масштаб карты.
Ответ(ы):
Гость:
1см=10км=10000м=1000000см 1:1000000- масштаб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что больше и во сколько раз 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность 2)частное чисел 15 и 5 ??ли их произведение?
Биология
Математика
Что больше и во сколько раз 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность 2)частное чисел 15 и 5 ??ли их произведение?